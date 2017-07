30 elever på Stangnes hadde null fraværsdager

Premieringen av elevene skjedde på avslutningsdagen onsdag 21. juni. De 30 elevene ble ropt opp og ble samlet oppe på podiet foran de andre elevene ved Stangnes videregående skole. Rektor Sylvi Berg mener det er berettiget med blomster og heder for de 30 elevene.

Positivt tiltak

- Vi ønsker å markere de elevene som har null fravær i løpet av skoleåret fordi vi mener at dette er et signal om at lite fravær er positivt. Å lære ungdommene dette allerede i skolen anser vi som viktig. Jeg opplever at elevene setter pris på å motta blomster og diplom og synes dette er en flott handling, sier rektor Berg, som legger til at tallene er som forventet, og at det var flere elever som hadde null fravær første termin.

Fokus på fravær

- Hva slags signaler sender dere og elevene ut når dere premierer og elevene har null fravær?

- Signalene vi sender ut er at det er viktig å ha fokus på lite fravær. Fremtidige arbeidsgivere setter pris på arbeidstakere med lite fravær. De som skal tegne lærekontrakt med lærlinger er opptatt av fravær og ordens- og atferdskarakterene til våre ungdommer. Det å gi dem gode holdninger til oppmøte på arbeid eller skole er viktig, sier Berg, som har følgende kommentar til neste kull ved Stangnes videregående skole.

- Jeg ønsker dem velkommen til en skole hvor vi ønsker at de skal oppleve gleden av å mestre, både skolen, møte med elever og møte med lærere. Fraværet går ned og dette trekker vi frem, sier Berg.

Oppmerksomhet knyttet til null fravær opplever hun at både elever og foresatte er opptatt av.

- En mor stoppet meg en gang i byen og fortalte hvor mye sønnen hennes hadde satt pris på markeringen på juleavslutningen, sier rektor Sylvi Berg.

Det er rundt 500 elever ved Stangnes videregående skole.