Vann og valgkamp

Vannet vi tapper i springen kan bli langt dyrere, det samme gjelder gebyret for å slippe avløpsvannet ut igjen. Interesseorganisasjonen Norsk Vann, som representerer rundt 370 kommuner, har beregnet hvor mye gebyrene må økes. Tallene skal presenteres senere i sommer, men direktør Toril Hofshagen påpeker at kommunale vannverk og avløpsanlegg står overfor store utbyggingsoppgaver og at kostnadene blir deretter. I Dagsavisen lister hun opp hovedutfordringene: klimaendringer, befolkningsvekst, dårlige vannledninger, skjerpede sikkerhets- og rensekrav. En fellesnevner synes å være at problemene er velkjente og i stor grad skyldes langvarige kommunale forsømmelser.

Stadig oftere ser vi tilfeller hvor avløpssystemet ikke makter å ta unna ekstreme nedbørsmengder, men tidvis gjelder det også for regnskyller innenfor normalen. Samtidig bygges det mye og tett og tett i mange kommuner, noe som stiller nye krav til kapasiteten på veinett og annen infrastruktur over bakken, men minst like mye til de rørledningene vi ikke ser. Jevnt over preges rørnettet av mangelfull oppgradering, altfor mye drikkevann lekker ut, og det hender at både vann og avløp lekker i samme grøft. Da kan «utfordringen» bli ganske ubehagelig.

Norsk Vann har tatt for seg partienes «vannpolitikk» foran stortingsvalget, og de fleste av dem bør kanskje være glad for at vann og avløp sjelden blir en hovedsak i valgkampen. Men om ikke før, bør temaet løftes frem ved neste kommunevalg. For i mange år har de aktuelle gebyrene gjennomgående økt mer enn prisutviklingen ellers. Og de store variasjonene fra kommune til kommune synes ikke å ha noen sammenheng med kostnadsnivået eller forestående oppgaver. Dyreste kommune ligger mer enn tre ganger over billigste.

I det store bildet av kommune-Norge kan hverken vann- og avløpsgebyret eller en vill vekst i eiendomsskatten i særlig grad ha blitt brukt til å hente inn etterslepet i oppgradering og for øvrig møte fremtidige utfordringer på dette bokstavelig talt livsviktige området. Men Norsk Vann tar utgangspunkt i at husholdningene nå må ta en vesentlig del av den regningen som har bygget seg opp. Det dreier seg om milliarder. Her er det definitivt noe partiene bør konfronteres med.