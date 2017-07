Kranbilen fjernet fra Møkkeland

Uttalelsen kommer fra Bård Ovik, en av eierene til kranbilen som havnet utenfor veien på Møkkeland.

- Jobben gikk veldig greit og helt som planlagt. Dette takket være mange flinke folk og et utrolig godt samarbeid. For det har vært spesielt å se at den 54 tonn tunge bilen lå nedenfor veien. At vi måtte fjerne en del av veibanen er nok en uvant løsning. Men det var den eneste løsningen for å få bilen på hjulene igjen, sier Ovik.

Kranen ble slept bort klokken 03.00 natt til lørdag.

Det som tok lengst tid var å få ordnet en del skader på hydrolikkslanger og strømmen i bilen. Det måtte ordnes før en av sikkerhetsmessige grunner kunne startet slepet.

Trafikken gikk greit på ulykkesstedet. Noen måtte likevel kjøre rundt Borkenes da omkjøringsveien måtte stenges helt innimellom.

Bringes på hjulene igjen Klokken 20.25 rykket brannvesenet i Harstad ut til Møkkeland, der arbeidet med å berge en mobilkran er i gang.

Nyprisen på en slik mobilkranbil er 8 til 8,5 millioner kroner.

- Denne bilen blir nok ikke kondemnert, men dette er det forsikringsselskapet som tar stilling til. Noen deler av bilen er i orden. De representerer store verdier og vil nok bli tatt vare på, vil jeg tro, avsluttet Bård Ovik og legger til at det var godt ingen ble skadet i dette uhellet.