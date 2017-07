Tre ganger Harr i galleriet

16. august åpner utstillingen med Karl Erik, Eva og Jan Harr i Galleri NordNorge.

– Det er en stor og viktig begivenhet at de tre harstadværingene stiller ut sammen i Harstad for første gang på 25 år. Det har skjedd mye i deres individuelle kunstnerskap siden den gang, da de hadde sin første fellesdebut under Festspillene i Nord-Norge. De har med årene videreutviklet hvert sitt særegne kunstuttrykk, men alle med sterke referanser til Nord-Norge og Harstad.

Det skriver Vera Helene Ridderseth, markedsansvarlig i Harstad Kulturhus i en pressemelding.

Lyset og naturen

Eva, Jan og Karl Erik Harr er tre kjente navn hver for seg, med hvert sitt karakteristiske bildespråk. Svært forskjellige, men med felles forankring i lyset og naturen – oftest den nordnorske.

– Det interessante er hvordan de tilnærmer seg dette utgangspunktet, gjennom sin personlige fortolkning, teknikk og forståelse av samtiden. Storslått og dramatisk hos Karl Erik, lavmælt og melankolsk hos Eva, magisk og fredfylt hos Jan, melder Ridderseth.

Arbeidskapasitet

Dette skriver Harstad Kulturhus om de tre:

• Karl Erik Harrs kunnskap og forståelse for nordnorsk kunst- og kulturhistorie har preget hans arbeider, både som billedkunstner og forfatter. Hans kunnskap om og begeistring for Knut Hamsun og Petter Dass er til stede både i hans bildefortellinger og i hans litteratur.

Som illustratør, har han illustrert stor verk av begge forfatterne, og ikke minst sine egne bøker. Han har hatt sin egen permanente samling på Galleri Lofotens Hus i Henningsvær siden 1990.

Han har også vært med å bygge opp diverse fjernsynsprogrammer, og deltatt i flere radioprogrammer i NRK.

• Jan Harr har ofte blitt kalt ”Blomstermaleren”, og det med rette. Hans kunnskap og interesse for blomster og natur preger hans intime skildringer. Et minste felles multiplum i kunsten hans har alltid vært skildringen av naturens sanne skjønnhet.

”Bildene skal være et sted å hvile tanken og øynene. Ikke slik å forstå at man skal flykte inn i harmonien og skjønnheten, men kanskje være der av og til”, uttalte han i Ivar B. Alvers kunstnerportrett ”Lykkelige bilder” som kom ut i 1986.

Mange har påpekt at han lett kan settes i sammenheng med de hollandske blomstermalernes stilleben på 1600 tallet.

• Eva Harr har alltid sett landskapet som en fortelling, helt løsrevet fra motivet. Hun skildrer stemninger, mørke og lys, stillhet og rytmer. Eva Harr fortolker, og setter sine symboler i den sammenhengen som gagner hennes bildefortelling, ofte på et indre psykologisk plan.

Hun ser sine billedscener med et tilbaketrukket blikk, hvor koloritten har stor betydning. Man har kalt henne symbolist, og det med rette, når man ser hennes malerier og litografier samlet.

Der er gjennomgående elementer, som sjømerker, greiner som delvis tildekker landskapet bak, fullmånen eller kryssende landeveier. For ikke å snakke om de gamle forlatte nordlandshusene som har fulgt henne hele veien, fra de aller første bildene.