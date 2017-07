Bringes på hjulene igjen

Årsaken til utrykningen med flere kjøretøy var en melding om brann i mobilkranen.

Arbeidet med å få mobilkranen opp på veien pågikk fredags kveld.

I løpet av arbeidet tok det fyr i batteriet, noe som resulterte i mye røyk. Det var imidlertid ikke fare for at kjøretøyet skulle overtennes.

Man har måttet grave seg ned i veien for å ha håp om å få det mange tonn tunge kjøretøyet opp av grøfta. Da Harstad Tidende var på stedet var mobilkranen brakt opp på siden. Da man skulle fortsette å trekke det over på hjulene, gled mobilkranen slik at vaiere og kroker måtte flyttes på.

Dette arbeidet fortsatte, og i løpet av kvelden vil mobilkranen være på veien igjen - men neppe i kjørbar stand.