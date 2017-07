– Blir et aktivum

En tydelig stolt ordfører Dag Sigurd Brustind viser stolt fram møteplassen i sentrum som skal skape trivsel for både gammel og ung i kommunen.

Her kan man spille sjakk med store brikker, barn kan leke på et eget område med ulike lekeapparater, bord, stoler og lange benkerader pluss blomsterpynt og grøntarealer innbyr til avslapning, rekreasjon og sammenkomster.

– Vi har over lengre tid hatt etterspørsel fra kommunes innbyggere etter et møtepunkt i sentrum. Gjennom Ibestad sentrumsplan ble det politisk vedtatt å legge til rette et areal som kunne skape trivsel der folk oftest møtes i sentrum.

Resultatet foreligger nå, selv om endelig ferdigstillelse neppe blir før til neste sommer. Men allerede nå kan vi invitere til et område vi har investert mellom 2–3 millioner kroner på når det står ferdig. Jeg både håper og tror at dette vil bli et aktivum som vil slå godt an hos kommunens innbyggere. Vi ser allerede at mange har begynt å ta området i bruk, og så snart vi har fått plassert ut lekeapparatene vil forhåpentlig også langt flere barn og unge finne seg enda bedre til rette her, sier Dag Sigurd Brustind.