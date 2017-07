Stenger veien fredag etter kranbil-velt

Fredag 7. juli klokken 19.30 stenges fylkesvei 1 ved Møkkeland i Harstad i forbindelse med berging av kranbilen som veltet mandag .

Veien åpnes igjen lørdag 8. juli klokka 07.30. Omkjøring i denne perioden blir via Borkenes.

Det var mandag 3. juli at en mobilkran havnet utenfor fv. 1 ved Møkkeland, og ble liggende på nedsiden av veien. Det var ingen personskader i ulykken.

- Planlegging og forberedelse av bergingsarbeidet pågår og det er besluttet å starte selve bergingen fredag kveld og fortsette gjennom natten til lørdag morgen, opplyser Tor Ivar Johnsen, seksjonsleder Statens vegvesen.

Bygger midlertidig veg

I tiden frem til bergingen starter, skal det bygges en provisorisk vei på oversiden av fylkesveien. På denne måten kan trafikkavviklingen opprettholdes uten for store ulemper for trafikantene.

- Mens trafikken går på den provisoriske veien skal fylkesveien graves ut på skadestedet, slik at det blir mulig å få havaristen veltet over på hjulene for videre transport ut av området. Når bergingsoperasjonen settes i gang vil veien være helt stengt av hensyn til sikkerheten til både mannskaper som skal arbeide der og trafikanter, sier Johnsen.

Lørdag morgen slippes trafikken igjen inn på den provisoriske veien. Trafikken vil gå på den midlertidige veien til fylkesveien er bygget opp igjen, og dette skal være ferdig innen neste uke, melder Statens vegvesen.