Nå blir det varmere igjen

Det er lørdag det skjer. Inntil da må vi slite med temperaturer så vidt over 10 grader. Ja, til og med minusgrader om du befinner deg på toppen av Sætertinden. Der ble det onsdag formiddag registrert 1,2 minus.

Ifølge værvarselet blir det torsdag og fredag skiftende og vestlig bris, og kanskje spredte regnbyger.

Lørdag byr meteorologen på denne nøkterne meldingen: Bris omkring sør, oppholdsvær og perioder med sol.

Vi må inn på yr.no for å finne temperaturanslaget for dagen. Oversikten forteller at det fra tidlig ettermiddag til tidlig kveld blir en økning fra 12 til 20 grader. Selv om 20-gradern bare holder seg i tre dager, er de ikke så aller verst, maksimumstemperaturene i dagene deretter.