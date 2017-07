Farger Vesterålen i regnbuens farger

29.juli blir regnbuens farger å pryde Vesterålen. Da skal Pride gå av stabelen for første gang. Det er ei markering av et mangfoldig samfunn både når det kommer til kjønn, identitet og seksualitet. Det blir både musikk, underholdning og parade med Prideflagget, som er symbolet på mangfold. Pride og prideflagget kommer av ordet «stolthet», og er dermed symbolet på det å være stolt av seg selv og den man er.

Konkurranse

Det er Kamilla Therese Ravn Fossem som er initiativtaker. Hun kalte inn til et møte for å planlegge arrangementet. Hun kan melde om mye aktivitet på Sortland under arrangementet. Før den tid holder de en konkurranse gjennom sosiale medier.

– Vi er nå i snakke med bedrifter for å finne premier man kan vinne ved å delta på konkurransen. Det er enda ikke helt avklart. Men en konkurranse blir det, forteller hun.

Det er for alle

For henne er det viktig å få fram at arrangementet er for alle. Det er ikke for enkelte personer.

– Pride er ikke bare for homofile, bifile eller lesbiske, men også for heterofile, panseksuelle, interseksuelle og alle som ønsker å være med. Også de som bare er nysgjerrige. Det er for de som tenker «Yes, alle er like bra». Det spiller ingen rolle hva man er. Pride er et arrangement som feirer det mangfoldige samfunn, og lar folk være stolt over den man er, forklarer hun.

– Vis støtte!

Kamilla håper lag, bedrifter og organisasjoner ønsker å ære med på feiringen på Sortland siste lørdag i juli.

– Jeg håper lag og organisasjoner vil sette opp buss fra Vesterålen og ta turen hit. Det blir appeller, musikk, parade og underholdning. Så det er mye som blir å skje. De som ikke kan være med kan gjerne ta bilde der de er og vise sin støtte. Man kan også skifte profilbilde sitt på Facebook til Prideflagget. Kafeer kan lage regnbuekaker, blomsterbutikker kan lage regnbuebuketter. Det er mye man kan gjøre for å vise støtte og gjøre dette til en stor fest i hele Vesterålen, mener hun.