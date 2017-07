Bente trodde det var et fly, til hun så dette: Deler av Sollifjellet er rast ut

Hun hørte et voldsomt brak, og trodde det var et orionfly som fløy lavt over bygda. Så kastet hun et blikk mot Sollifjellet i Harstad og så store steinmasser som raste ned fra fjellet mot Kasfjordsiden.

Bente Sørensen på Høgda skulle ut og lufte hunden Indy i går morges ved 07.45-tiden da hun ble vitne til det voldsomme steinraset.

Det kan se ut som en del av fjellet har løsnet og rast ut. Det bor ingen under stedet der raset gikk.

- Etter det voldsomme braket, kom det en tykk hvit røyk. Det sto på cirka ti minutter. Etterpå så jeg fullt av svære steiner som hadde rast ned.

Hun har bodd på Høgda nord for Harstad i mange år, men har aldri vært vitne til noe lignende.

- Jeg kan ikke huske at det har gått et så svært steinras på Sollifjellet. Dette var skremmende, sier Sørensen.

- Raset har gått litt til høyre for masta til alpinanlegget på toppen av Sollifjellet, sett fra Kasfjord.

Det har regnet kraftig de siste dagene. Ut fra bildet ser det ut som om raset er flere titalls meter bredet.

Saken blir oppdatert.