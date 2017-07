Advarer mot å gå på Sollifjellet

- Vi skal ha en geolog opp i dag for å vurdere rasfaren, og inntil vi får den vurderingen er det viktig at turgåere ikke beveger seg i området, sier ordfører Marianne Bremnes.

- Akkurat nå er politiet og folk fra kommunen på vei til toppen av Sollifjellet for å se nærmere på det rasfarlige området.

Det var ved 08-tiden i morges av Bente Sørensen på Høgda i Harstad hørte et voldsomt rabalder fra fjellet. Hun trodde først det var et fly som dundret over bygda, men oppdaget raskt at det var enorme mengder stein som hadde rast ut fra toppen av Sollifjellet.

Frode Strende hos politiets operasjonssentral sier sannsynligheten for at det skal gå nye, store ras ikke er stor. Dette er opplysninger gitt til politiet av geolog. Strende ber folk likevel ikke gå på fjellet før ytterligere undersøkelser er gjort.