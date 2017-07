Slik har det gått med den nye fraværsgrensa

Det første året etter at fraværsgrensen ble innført i den videregående skolen er gjennomført. Fraværet blant elevene i Troms er halvert.

Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned nasjonalt etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3 dager og 8 timer fravær dette skoleåret.

– God skole

Nedgangen fra skoleåret 2015–16 til 2016–17 er på 40 prosent nasjonalt i antallet dager elevene er fraværende i videregående skole, og 33 prosent nedgang i elevenes timefravær.

Dette skoleåret var medianen for fraværet i Troms på 3 dager og 8 timer fordelt på 5.407 registrerte elever i den videregående skolen og totalt har fraværet i Troms gått ned med 50 prosent.

– En god skole er nøkkelen til mange av de viktige målene for et bedre Norge. Det er derfor gledelig å se at fraværet har gått ned med hele 50 prosent i Troms. Det viser at elevene er mer til stede, færre faller fra og det foregår mer læring. Ikke alle gode og effektive tiltak koster penger og fraværsgrensen er et godt eksempel på det. Dette er nye ideer og bedre løsninger i praksis som alle er tjent med, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) i et presseskriv.

– Ikke konkludere

Leder av Elevorganisasjonen i Troms, Eline Svendsen, mener at man ikke kan konkludere med at fraværsgrensen har positiv effekt.

– Vi ser at motivasjonen har gått ned dette skoleåret. Er ikke nøkkelen til å lære å være motivert, fremfor å bare møte opp, sier Svendsen.

Elevorganisasjonen har tidligere varslet om økt frafall som konsekvens av fraværsgrensen. Nå har tallene gått i motsatt retning, selv om ikke endringen er betydelig. Likevel får ikke det Elevorganisasjonens fylkesleder, Eline Svendsen, til å endre mening.

– Elevene har vært klare i sin tale. Fraværsgrensa motiverer ikke elevene, men er et verktøy som tvinger dem på skolen, fastslår Svendsen.

Hun forteller at tall fra Elevundersøkelsen for dette skoleåret viser en nedgang i motivasjon.

– Elevene møter en skole som ikke motiverer dem. Når skal kunnskapsministeren og Stortinget gi elevene gulrøtter, fremfor å bruke fraværsgrense-pisken, spør Svendsen.