Er kommet 1.002 meter inn i fjellet: I dag feires det med tunnelkake

Selve tunnelen er 1.369 meter lang, og med en betongportal på hver side blir til slutt lengden på 1.407 meter.

I dag feirer Statens vegvesen og entreprenør Aldesa de første 1.000 meterne med tunnelkake i Aldesas verkstedtelt ved tunnelen.

Med 1.002 meter unnagjort gjenstår det 367 meter før det er klart for gjennomslag på Sama.

- Fremdriften har vært veldig bra så langt, både på grunn av at vi har hatt bedre fjell enn forventet, og at entreprenøren Aldesa har hatt et godt driftsopplegg, sier Hans-Arne Haugland, prosjektleder i Harstadpakken.

- Vi håper den gode fremdriften vil fortsette, men helt til vi kommer gjennom fjellet vil det være en usikkerhet knyttet til dette. Klarer vi å holde samme fremdrift fremover, så har vi kanskje gjennomslag senest i løpet av oktober, sier Haugland.

I tillegg til hovedtunnelen skal det etableres to rømningstunneler. Rømningstunnel sør, ved Byskillet, ble ferdig sprengt forrige uke, mens det i rømningstunnel nord foreløpig er sprengt 82 meter av totalt 370 meter.