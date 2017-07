Aunfjellet stengt på grunn av ras

Raset gikk i et område der det jobbes med rassikring, og veien vil være stengt inntil videre.

Troms fylkeskommune har, som eier av veien, bevilget midler til å utføre en relativt omfattende rassikring av denne strekningen.

Bolting, nett og gjerde

Arbeidet som gjennomføres er rensk av masser i, og i overkant av bergskjæringa, som har en høyde på mellom fem og 20 meter. Fjellet skal boltes, og det skal monteres ulike typer nett. Det skal også lages et gjerde på cirka 100 meter, beregnet å fange opp ras.

Alle rassikringstiltakene er bestemt på bakgrunn av ingeniørgeologiske vurderinger på stedet.

I en tidligere melding fra Statens vegvesen ble det påpekt at når entreprenøren jobber i fjellet, er det fare for at stein kan rase ned på veien. Derfor stenges veien for all trafikk i de periodene det jobbes.

Prosjektet startet opp midt i juni og skal være ferdig i midten av september om alt går etter planen.

Jobber med oversikt

Nå viser det seg at alt kanskje ikke går etter planen. Tirsdag ble Aunveien stengt på grunn av ras, akkurat i det området det jobbes med rassikring.

Statens vegvesen og entreprenøren jobber med å få oversikt over årsak og omfang.