Arresterte i Norge mistenkes for ran i Finland

I forbindelse med innbrudd i Ersfjord har politiet pågrepet tre personer. De samme personene settes i forbindelse med ran i Finland, melder politiet i Troms tirsdag morgen.

De tre skal ha ranet Lerøy Aurora AS i Ersfjord i natt.

Politiet mistenker at det er de samme som står bak et ran ved Kilpisjärvi i Finland. Politiet jaktet de tre i morgentimene tirsdag. Ranerne skal ha vært bevæpnet. Like før 09 kom meldingen om at de hadde blitt pågrepet ved bilen i Sand i Malangen.

I 6-tiden i dag tidlig fikk politiet melding om et innbrudd i Lerøy Aurora AS i Ersfjorden på Kvaløya.

– Hva slags våpen er det snakk om?

– Det er litt uvisst. Det er mulig det er kniv og skytevåpen, sier operasjonsleder Frode Strende.

Flere enheter fra politiet jaktet de mistenkte ranerne som viste seg å være to menn og en kvinne. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.