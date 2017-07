Troms får utvidet TT-ordning

- Regjeringen vil gi bedre mobilitet til alle i samfunnet. Gjennom gode transportordninger og bedre infrastruktur skal flest mulig kunne ta del i arbeidsliv, skole og sosiale aktiviteter. Det er derfor gledelig at vi nå kan tildele 16,7 millioner kroner til utvidet TT-ordning i Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark. Dette vil styrke mobiliteten for brukere med særlig behov, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

De tre fylkene får tildelt midler fra 2. halvår i 2017. Midlene fordeles slik:

Sogn og Fjordane 6 232 800

Troms 6 500 000

Finnmark 3 932 195

Samferdselsdepartementet fikk søknader fra totalt 13 fylkeskommuner som ønsket å bli en del av utvidet TT-ordning. På bakgrunn av kriteriene som følger av retningslinjene for den utvidede TT-ordningen ble Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark sine søknader vurdert som de beste, melder Solvik-Olsen i en pressemelding.

Det er lagt til grunn at disse fylkeskommunene får helårstildeling fra 2018, på ca. 33,3 millioner kroner.

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er en fylkeskommunal ordning som skal gi et særskilt transporttilbud til personer som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

En utvidet nasjonal TT-ordning er etablert for å løfte reisetilbudet for brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, slik at disse får et tilbud om 200 enkeltreiser per år. Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold er allerede omfattet av ordningen.