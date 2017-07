Seaworks får oppdraget

Mer ekstremvær de siste årene setter et robust sjøkabelnett oftere på prøve.

– Vi står overfor krevende operasjoner når orkaner og høy sjø tar ut fiberkabler og utstyr vi har på havbunnen. Vi vet hvor viktig mobildekning og bredbånd er for kundene, og vi gjør alt vi makter for å få rettet feil så fort som mulig, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge i en pressemelding.

Bergen og Harstad

Nå har Telenor inngått avtale med Seaworks fra Harstad om å etablere hjemmehavn i Bergen for et gruntgående og spesialbygd sjøkabelfartøy med dykkere og spesialister på å håndtere sjøkabelbrudd. Båten Nordkabel vil ha havn i Bergen, og Fjordkabel i Harstad, slik at båtene spres geografisk og avstanden fra nærmeste båt til eventuelt sjøkabelbrudd blir kortere.

Både ekstremvær og skip som ankrer feil går ut over infrastruktur på havbunnen. Mens sommerhalvåret domineres av planlagt sjøkabelutlegg, har vintersesongen de siste årene ofte vært preget av ulike typer feilrettingsarbeid under krevende arbeidsforhold.

Forberedt på det verste

Etter et fiberbrudd på en sjøkabel på Lopphavet vinteren 2015, tok det en uke å reparere kabelen. Hele operasjonen foregikk til havs i dårlig vær, og kostnadene ved arbeidet kom på to millioner kroner.

− Det er forskjell på en fin sommerdag og denne årstiden når man skal ut i båt. Man må være litt tøff, men det er viktig at det kombineres med vett og forstand for man må ikke tøye strikken for langt når det gjelder naturkreftene. Vi prøver å strekke oss så langt det går for å få gjort jobben så raskt som mulig, fortalte Ove Olsen, kabelsjef om bord i Nordkabel.

I forbindelse med denne hendelsen måtte bruddstedet først lokaliseres med både kabelskip, dykkere og miniubåt. Arbeidet var tidkrevende ettersom flere av sjøkablene var flere kilometer lange og lå dypt i sjøen.

− Deretter måtte kabelen hentes opp, ny kabel på vel 18 tonn måtte skjøtes sammen med den eksisterende og legges ned på sjøbunnen igjen. Dette er tungt arbeid som er væravhengig og som har strenge sikkerhetsrutiner, forklarer Svendsen.

Telenor har 4.500 kilometerne med sjøkabler - som er nesten to ganger kystens grunnlengde. Sjøkablene utgjør om lag 25 prosent av Telenors fiberkabler i transportnettet. Den lengste sjøkabelen, over Vestfjorden i Lofoten, er 109 kilometer lang, mens den minste bare strekker seg over en kilometer.