Se hvem som er i Harstad

Nord norsk natur :-) #harstad #bryllup #johaug Et innlegg delt av Therese (@johaugtherese) lørdag 01. Juli. 2017 PDT

Det er på Stornhornet i Harstad at langrennsløperen tok turen. På bildet kan man se Toppsundet og Grytøya i bakgrunnen.

Therese Johaugs lillebror, Joakim Johaug, gifter seg, og det er i den anledning at Therese har reist til Harstad. Joakim Johaug er bosatt i Harstad.

Therese Johaug har vunnet både et OL-gull og syv VM-gull, men er under suspensjon etter at hun testet positivt på stoffer klostebol oktober.

- Jeg hadde en flott tur i fjellene, det var en god opplevelse, sier Therese Johaug til Harstad Tidende.

Johaug reiste hjem igjen søndag kveld.

