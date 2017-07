Flere får tilbud om lynraskt internett

Evenes kommune melder at de har fått en hyggelig melding fra Telenor:

- Det er på plass med en liten oppdatering i forkant av sommerferien som står for døren. Telenor kommer til å tilby FTTH i områdene Bogen og Liland. Oppstart salg ved årsskifte 2017/2018. Ferdigstilling av anlegget må vi komme tilbake til men det blir andre halvår 2018, skriver Telenor til kommunen.

FTTH betyr Fiber To The Home og skal gi muligheten for lynrask internetthastigheter både ved nedlasting og opplasting.

- Det betyr at alle på Liland og i Bogen får besøk over årskiftet av representant fra salgsselskapet til Telenor, Canal Digital, med tilbud på fiber, sier kommunen på sin hjemmeside.

Tidligere er det klart at disse fire områdene får fiber: Snubba, Østervik-Forra, Evenesmark-Myrnes og Tåstad/Skar.

Det er et statlig tilskudd på 2,8 millioner kroner som gjør denne forbedringen av infrastrukturen i Evenes mulig.

– Interessen fra innbyggerne i disse bygdene har vært stor, og dette er noe av årsaken til at Telenor vil satse og bygge ut fibernett for hele 8,5 millioner kroner. Dessuten er Evenes et område som vi har tro på grunn av Forsvarets satsing, forbedring av veinettet, i tillegg til næringslivet og det private markedet. Byggestart for dette prosjektet vil skje så snart telen gjør det mulig, og innen utgangen av 2017 vil alle som bor i disse bygdene ha mulighet til bredbånd og tv via fiberkabel, sa moderniseringsdirektør i Telenor Norge, Arne Quist Christensen tidligere i år.

Leder for fellesavdelingen, Per-Kaare Holdal, mener at bredbåndutbygginga har stor betydning siden de fra 2015 har jobbet med å gjøre Evenes til en «Smart kommune».

– Det innebærer at vi tar i bruk digitale verktøy for å forenkle og forbedre dialogen innad i kommunen og mot innbyggere og næringslivet. Vi er nå inne i en prosess innenfor Helse og omsorg der vi tar i bruk velferdsteknologi, og dette krever en god infrastruktur. Målet med bruk av velferdsteknologi er blant annet å få en enklere dialog mellom pleietrengende og pårørende, og dialog mellom vår helsetjeneste og lege, eventuelt sykehus. Kommunen har kjørte i fjor flere kurs for innbyggerne i bruk av internett, blant annet hvordan kommunens hjemmeside kan brukes. Etter hvert som kommunen tar i bruk flere elektroniske verktøy, vil vi vurdere flere kurskvelder.