Mener pengene er første steg mot et bedre busstilbud i Harstad

Harstadværing Morten Skandfer (V) mener folk i Harstad bør glede seg over pengene Troms Fylkeskommune har fått tildelt.

- Dette er et steg mot et bedre tilbud på grønn transport i Troms, og og det er spesielt viktig å lykkes med dette i byene Harstad og Tromsø, der de fleste reisene gjøres, sier han.

Pengene skal bidra til å kartlegge og planlegge hvordan Troms Fylkeskommune kan skape et realistisk alternativ til bil som personstransport i hverdagen i Troms i fremtiden.

- Hvis kollektivtrafikk faktisk skal være et alternativ til å bruke bilen, er det viktig at busstilbudet er så godt som mulig. Det er viktig at bussene går ofte nok der det er behov for det, og at det er mulig å gå av og på busser uten å måtte vente for lenge. At det er et godt tilbud på strekninger hvor mange har behov for å bruke buss er også viktig, sier han.

- Å bruke bilen synes jo mange er veldig fleksibelt, men hvis det blir enklere og bedre å bruke buss håper vi at flere vil velge kollektivt, sier han.

- Da slipper man å betale parkering, bompenger og skrape is og snø om vinteren. Dessuten blir bylufta renere, legger han til.

Skandfer mener pengene vil komme Harstad godt til nytte.

- Dette er et steg i retning et bedre grønt transport-tilbud blant annet i Harstad. Jeg veldig fornøyd med at det kom mange Klimasats- midler til Miljødirektoratet som nå nå støtter Troms Fylkeskommunes prosjekt for bedre grønn transport i Troms, sier Skandfer