Studenter slipper å betale moms

– Til nå har studentsamskipnaden tatt regningen, men vi var klare til å legge den på husleien til studenter i studentboliger fra høsten av.

– Det urettferdige ved denne momsen er at studenter som ordner seg egen leilighet eller hybel er fritatt for moms på strøm, mens studentboliger ilegges moms på strømregningen. Nå ha vi besluttet å droppe denne økningen, sier Per Gunnar Johnsen, Campussjef ved UiT Harstad.

– Det er fantastisk at vi slipper denne avgiften. Selv om en hundrelapp i måneden kanskje ikke høres mye ut, betyr det mye for en slunken studentøkonomi, sier Ellen Dalland, varamedlem til Norges Arktiske studentsamskipnad.

– Nå foreslår regjeringen at alle studenter i Nord- Norge fritas for denne urettferdige momsen. Målet er at den nye loven om momsfritak skal tre i kraft fra studie start til høsten, sier Harstad Høyres leder og stortingskandidat, Einar Mustaparta.

Strømavgiften utgjør mellom fire og fem millioner kroner i besparelser for studenter i landsdelen.