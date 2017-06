Reduseres til seks fakultet

Det ble enstemmig vedtatt av Universitetsstyret torsdag, og betyr at Universitetsledelsen led nederlag. Ledelsen, som opprinnelig ønsket å halvere fra åtte til fire fakultet, endret kravet til fem fakultet for litt over ei uke siden etter interne diskusjoner.

Ledelsen ønsket også en sammenslåing av Det juridiske fakultet, men etter debatten torsdag ble det stemt for at fakultetet skal bestå.

Etter debatten torsdag er det altså disse seks fakultetene som består:

Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen

Fakultet for naturvitenskap og teknologi - fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Det juridiske fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Institutt for reiseliv og nordlige studier - Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Den framtidige plasseringen til Kunstfakultetet skal til høsten avgjøres av et nytt styre,

Det var i slutten av mars at Universitetssystemet bestemte seg for at det skulle sees nærmere på alternativet for færre fakultet ved UiT.