Politiet ba folk evakuere

– Lekkasje fra demning ved Storvatnet. Beboere i området bes til å evakuere øyeblikkelig. Foreløpig ikke fullstendig oversikt over hvem som blir berørt dersom demningen ryker, skrev Politiet på Twitter torsdag.

Fylkesvei 951 som går gjennom området ble sperret på begge sider av området. Senere sendte politiet ut en pressemelding om evakueringen.

– Det lekker fra demningen ved Storvatnet i Sortland. I samråd med NVE har politiet besluttet å evakuere området, da det er fare for at demningen brister. Det er ca. 20 hus som man nå jobber med å få evakuert. Oppmøtested for beboere er Samfunnssalen på Sortland.Det er et populært turområde ved Selneselva, som kan bli berørt hvis demningen brister. Politiet oppfordrer folk til å holde seg unna Selneselva inntil videre, skrev Vidar Lundås, fungerende stabssjef i Nordland politidistrikt.

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, som leder Sortland kommunes kristeteam, jobbet torsdag kveld sammen med politiet for å få registrert de evakuerte beboerne. Bjørkmo sa da at situasjonen var uavklart.

- Det er snakk om fem til sju familier som er evakuert. Noen har allerede dratt fra kriseteamet, som er samlet på rådhuset.Noen har allerede ordnet overnatting, og har mulighet til å være med andre folk, sa Bjørkmo.

De vurderte da situasjonen med hensyn til mat og husrom for noen familier. Ifølge henne var situasjonen fortsatt uavklart.

Klokken 20.07 meldte NRK at lekkasjen fra demningen på Sortland var under kontroll, og at arbeidet me å tette demningen var i gang.