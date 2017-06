Klar til 150-årsjubileum

Ifølge Roy Søberg, ansvarlig for restaureringen, startet arbeidene tidlig i mai, og vil pågå til månedsskifte september-oktober.

Kirka er listeført

– Det er i hovedsak utvendige restaureringsarbeider som pågår i form av nødvendig utskifting av kledning. Vi tar også ned all stein på taket for å sjekke for råte. Det legges ny papp på taket, samtidig som løse stener blir skiftet. Vi får også montert ny lynavleder.

– Vi isolerer også vinduene i kirka bedre, og monterer dobbeltvinduer flere steder. Til slutt skal kirka males utvendig, forteller Søberg som legger til at kirka er listeført av Riksantikvaren.

3,2 millioner kroner

– Det betyr at det ikke er tillat å gjøre bygningsmessige endringer i forbindelse med restaureringen.

– Hele prosjektet er kostnadsberegnet til 3,2 millioner kroner, et beløp som Kvæfjord kommune har stilt kommunal garanti for.

– Så langt har alt av arbeider gått etter planen uten noen form for overraskelser underveis. Vi er imidlertid litt spente på hva som kan møte oss når vi kommer til selve kirketårnet, sier Søberg.

Jubileumsforestilling

Kirkas 150 år skal markeres med en skikkelig jubileumsforestilling som vil gå av stabelen 15 oktober.

– Vi har hyret inn Ola Bremnes som har regien på denne forestillingen, og ser fram til både denne og å få vist fram kirka i sin nye prakt, sier Roy Søberg.