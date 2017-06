Gratulerer ETS

LESERINNLEGG:

I to samfulle år har kommunereformen vært en svært krevende prosess i hele landet. Ikke minst har det vært krevende i vårt område – Evenes, Tjeldsund og Skånland.

Den prosessen er nå over. Kommunestyrene har gjort sine vedtak. Stortinget har gjort sine vedtak. Tjeldsund og Skånland blir til «nye Tjeldsund» om vel to år. Evenes består som egen kommune og kan fortsette sitt nære samarbeid. Det har både Tjeldsund og Skånland kommunestyrer i vedtaks form understreket at de ønsker.

Det er tid for å gratulere.

Folkeaksjonen for ETS gratulerer alle som har stått på for å holde vårt område samlet. Vi lyktes så langt det var mulig. Helst skulle Evenes ha vært med i den nye kommunen. Det var ikke mulig denne gangen. Men uten felles innsats hadde vi i dag vært splittet og fordelt til hver vår by. Det er det ingen tvil om.

Vi lyktes mot sterke motkrefter fordi vi var mange - engasjerte medlemmer og mange andre - som arbeidet sammen. På tvers av partier, på tvers av kommunegrenser, på tvers av fylkesgrensen - og på tvers av mentale og usynlige grenser som noen stadig prøver å konstruere mellom oss.

Vi lyktes også fordi vi er et kjerneområde for den markesamiske kulturen. Dette forsto myndighetene i Oslo etter at Sametinget tverrpolitisk hadde understreket viktigheten av at dette området måtte holdes samlet. Så tungt veide dette at departementet refererte grundig til Sametingets syn i proposisjonen.

ETS er et sterkt fellesskap. Det kan vi fortsette å være hvis innbyggernes ønsker får bestemme. Vi vet at noen fortsetter å motarbeide samarbeidet i ETS. De vil ikke lykkes.

Styret for Folkeaksjonen har besluttet at det er tid for å trappe ned innsatsen.

Regnskapet for Folkeaksjonen er gjort opp med et lite underskudd. Det ble noen utlegg som styrets medlemmer ikke fikk refundert. Det var det verdt.

Folkeaksjonen legges ikke ned. Vi er forberedt på ny innsats hvis det blir nødvendig for å forsvare fellesskapet i ETS. Men inntil videre anser styret jobben for gjort og fortøyer skuta.

Gratulerer ETS, takk til alle som engasjerte seg – og god sommer!