Forventer å få taksten

– Vi har tatt opp saken både i kommunestyret, planutvalget og visstnok i form av spørsmål i formannskapet tirsdag. Det er ikke mulig å få et svar. Jeg forventer at offentligheten får vite hva takstene er. Det kan ikke være noe å skjule, sier Solhaug.

Politikerkollega Marie Modal stilte spørsmål i kommunestyret i forrige uke. Heller ikke hun fikk noe klart svar. Ordfører Marianne Bremnes opplyste at det utarbeides to takster, én for eiendommens verdi innenfor tidligere reguleringsbestemmelser og bestemmelser og én for eiendommens verdi med nye bestemmelser i sentrumsplanen.

Takstmann Torgeir Hardersen er kommunens oppnevnte takstmann. Han oversendte 18. mai utkast til takster til Nord-Norsk Byggekontroll, som er Eiendomsgruppens oppnevnte takstmann. Ifølge ordføreren har kommunen ikke fått noen tilbakemelding

– Jeg reagerer på at vi ikke får vite hva takstene er. Kommunen må spille med åpne kort, sier Solhaug.

Også Jostein Rasmussen (Frp) reagerer kraftig på at takstene fra kommunens takstmann ikke blir lagt fram for politikerne.

– Kommunestyret har bestilt taksten og vi har krav på å få vite hva den lyder på, sier Rasmussen.

Bygg- og eiendomssjef Jan Dag Stenhaug poengterer at kommunen ikke har noen takst å vise fram for politikerne.

–Vi ble enige med eieren av Gammelbrygga – Eiendomsgruppens John Angelsen – om å oppnevne hver vår takstmann. Når så takstene var ferdige, skulle de to takstmennene utarbeide en felles takst. Vår takstmann har sendt sitt forslag til Eiendomsgruppens takstmann, men har ennå ikke fått respons. Eiendomsgruppen antyder at det kan komme svar i begynnelsen av august, sier Stenhaug.

Før de to har utarbeidet et felles forslag, foreligger det ingen takst, sier Stenhaug.

– Kan politikerne få en orientering om taksten som kommunens takstmann har kommet fram til?

– Vi har ikke den taksten. Den er heller ikke reell fordi avtalen går ut på at de to takstmennene skal utarbeide ett forslag sammen, sier Stenhaug