Nordlendinger har dårligst tro på forsvaret

Innbyggerundersøkelsen som er gjort i år, viser at mindre enn en av tre tror Forsvaret kan beskytte Norge på en tilstrekkelig måte.

– At inntrykket av Forsvaret ikke er så godt på enkelte punkter er ikke overraskende. Debatten rundt det norske Forsvaret har vært stor, helt fra da vi klart og tydelig sa fra om utfordringene knyttet til Forsvarets beredskap, behovet for styrking og et økonomisk løft tilbake i 2014 og frem til langtidsplanen kom i fjor, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at tiltroen til Forsvaret er lavest i Nord-Norge. I Forsvaret er man overraset over dette funnet, gitt Forsvarets sterke tilstedeværelse i landsdelen. Samtidig har det vært en rekke kontroverser i Nord-Norge, blant annet med strukturendringer og helikopterberedskap.

Undersøkelsen viser også at 56 prosent av de spurte har et meget eller ganske godt inntrykk av Forsvaret. Dette er fire prosentpoeng høyere enn i 2016. 56 prosent av de spurte mente at dagens Forsvar er for lite.