Fly som ikke går

Det er mye dårlig reklame for Norwegian om dagen. Musikkorps, skoleklasser og fotballag, barn som har spart penger og gledet seg i lange tider til reiser ut i Europa. Barnefamilier og andre som skulle begynne ferien. Flere tusen Norwegian-passasjerer kom ikke lenger enn til avgangshallen, og en melding om innstilte fly og ellers sparsomt med informasjon. Et skolekorps fra Bergen med billetter til Berlin ble sittende fast på Gardermoen og måtte finne, og bekoste, overnatting på egenhånd. Situasjonen minner til forveksling om den man hadde på samme tid i fjor, da selskapet måtte innrømme at bemanningsplanleggingen ikke holdt mål. Samme forklaring har nå pilotlederen Halvor Vatnar.

Årsakene er nok flere til det flykaoset mange rammes av, i år igjen. Norwegian-ledelsen peker blant annet på forsinkede leveranser av nye fly. Men en underliggende årsak er den langvarige striden mellom fagforeninger og selskap, en strid som enkelt sagt står om faste ansettelser eller innleie av piloter, og om tariffavtaler med morselskapet Norwegian eller med dets datterselskaper rundt om. Noe verserer fortsatt i rettsvesenet. Til høsten utløper en midlertidig avtale, og partene skal inn i nye forhandlinger.

Det er forpostfektninger som bringer tusener av passasjerer i skvis, selv om ingen av partene vil medgi det. Pilotforeningen satte foten i bakken for mildt sagt lukrative tilbud om ekstravakter, der flykapteiner kunne komme opp mot 24.000 kroner dagen. Da selskapet sendte samme tilbud direkte til pilotene, ble visst responsen bedre, intet sagt om selskapets inneklima. Den situasjonen man har fått, burde det imidlertid være mulig å forutse, også for Norwegians ledelse.

Et lavprisselskap som ikke inngår i en større allianse av selskaper, kan nok skåre høyt på regularitet, men det skal lite til før det tårner seg opp. Det blir et spørsmål, ikke bare om å kunne eller ville forutse en periode med underbemanning, men også om en beredskap for å gi strandede og skuffede passasjerer den servicen de vitterlig har krav på. Her synes det å ha sviktet. I år igjen. Et omdømmemessig mareritt for Norwegian, sier Frode Steen, økonomiprofessor og luftfartsekspert. Man trenger ikke være noen av delene for å gi ham rett.