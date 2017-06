Samarundkjøringen åpnet

Alt gikk smertefritt for seg da Statens vegvesen åpnet rundkjøringen på Sama klokka 11.56 tirsdag. Uvanlig lite trafikk bidro til at åpningen gikk knirkefritt, uten antydninger til kødannelser. Fortsatt gjenstår det en del arbeider før hele rundkjøringen med underganger for gående og syklende står ferdig. Prosjektleder for Harstadpakken, Hans Arne Haugland, opplyste tidligere i uken til Harstad Tidende at det er satt en foreløpig offisiell åpningsdag til 2. september.