Mandag kunne Harstad Tidende skrive om at Statoil sitt nye bygg i Harstad skal drifte et av Europas største industriprosjekter, nemlig Johan Castberg-prosjektet. Driftsorganisasjonen forventer å gi en sysselsettingseffekt på 40 til 45 årsverk.

Mens nyheten var til stor glede for Harstad-ordfører Marianne Bremnes, var det dårligere stemningen hos politikerne i Finnmark. Ingalill Olsen, som er leder for Finnmark Arbeiderparti, skrev i en pressemelding at hun var ”svært skuffet” over at Johan Castberg-prosjektet ble lagt til Harstad, noe Harstad Tidende også omtalte mandag .

Stortingsrepresentanten Martin Henriksen (Ap) reagerer på Olsens uttalelser.

- Hammerfest får en helikopterbase som vil gi en sysselsettingseffekt på rundt 30 til 45 årsverk, og en helikopterbase som vil en effekt på rundt 12 til 15 årsverk. Vi må unne hverandre suksess i å sikre oss arbeidsplasser. Dette er en gledelig dag for både Harstad og Hammerfest, sier han.

- Da mener jeg at Ingalill Olsen, selv om hun er en god partifelle, retter irritasjonen sin helt vei. Dette vil ha gagne hele landsdelen, og da må vi samarbeide, sier han.

Henriksen mener Olsen er en god partileder, men at hun tar kraftig feil i denne saken.

- Det viktigste er ikke om vi er fra samme part i eller ikke, men hva saker gjelder. Her mener jeg at vi fra Harstad må være glad for at Hammerfest får arbeidsplasser, og at politikerne i Finnmark må kunne se at vi har en sterk driftsorganisasjon i Nord-Norge, og at den er i Harstad, sier han.

- Det er vår oppgave å sørge for at petroleumsnæringen gir best mulig ringvirkninger i hele landsdelen, og jeg blir frustrert over henne når man nærmest skal gå til kamp mellom Harstad og Hammerfest. Vi må jobbe sammen dersom vi skal styrke hverandre, sier han.