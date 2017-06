Havna får 5,5 mill. til landstrøm

Harstad havn får 5,5 millioner i tilskudd fra Enova til landstrømanlegg på Langnes og Stangnes.

– Enova har tildelt oss midlene til etablering av moderne og effektive løsninger for landstrøm. Dette kommer etter at vi har jobbet med saken i snart to år, og har vært gjennom omfattende søknadsprosesser. For byens befolkning betyr dette mindre støy og renere luft fordi også større fartøyer nå kan ligge hos oss over tid uten å måtte kjøre hjelpemotorene for å ha strøm om bord, skriver havnesjefen.

Totalt vil Enova i løpet av to år ha støttet landstrømutbygging i 50 havner med 300 millioner kroner.

Skal redusere klimagasser

I denne tildelingsrunden får flere byer med Hurtigrute-anløp støtte, deriblant Ålesund, Trondheim, Harstad og Tromsø.

Største enkelt-utbetaling er til Båtsfjord, som får 25 millioner kroner. Det er en av landets største fiskerihavner. Med planlagt landstrømanlegg, kan 44 fartøy forsynes med strøm.

Ifølge administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova vil landstrøm bidra til relativt store utslippsreduksjoner fra norsk sjøfart.

– Hele sju prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger i ro ved kai. Landstrøm kan kutte store utslipp. Det bygger dessuten opp under batterirevolusjonen til sjøs, hvor anlegg på land med tiden også vil lade skipene, sier Nakstad i en pressemelding.

Rederier på gjerdet

I Oslo skal landstrøm være klar på Utstikker 2 på Vippetangen i 2018. Med 9 millioner i Enova-støtte, skal havna sette i gang utbygging innen 1. juli neste år.

Men de to rederiene, Stena og DFDS, sier klart fra at de ikke vil bygge om de tre eldre fergene som går der.

Oslo havn har ikke tvangsmidler. Med andre ord kan det bli en dyr plugg uten brukere. Det kan også bli tilfelle i andre havner.