Fortvilet huseier angrepet av måker

Så mange var det at det var ulevelig for huseier å være ute i hagen. Derfor ringte huseieren fra Harstad politiet om at han ble angrepet av måker. Og da var ifølge huseieren ikke måkeungene selv som var den store plagen, men måkeforeldrene som passet på sine små.

Politiet har kontaktet kommunen, som tar kontakt med huseieren.

– Som utgangspunkt må en helst la fuglene være i fred, skriver politiet på Twitter.