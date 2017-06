Raser over at Harstad får 45 nye arbeidsplasser

Mandag kunne Harstad Tidende skrive om at Statoil sitt nye bygg i Harstad skal drifte et av Europas største industriprosjekter, nemlig Johan Castberg-prosjektet.

Driftsorganisasjonen forventer å gi en sysselsettingseffekt på 40 til 45 årsverk, noe som gjorde at Harstad-ordfører Marianne Bremnes kunne juble.

- Dette er en gledens dag. Det er hyggelig at Castbergs driftsorganisasjon kommer til Harstad, sier hun.

- Dette viser at det er her hovedkontoret for Nord-Norge ligger. Det er riktig å styrke driftsmiljøet i Harstad, sier hun.

Partikollega og leder for Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, unner ikke Bremnes gleden. Det kommer frem i en pressemelding fra Finnmark Arbeiderparti mandag, hvor de skriver at de er "svært skuffet”

- Vår begrunnelse for det er at Johan Castberg-feltet ligger utenfor Finnmarkskysten og Finnmark Arbeiderparti forventer at våre naturressurser skal gi lokal aktivitet i vårt fylke. Det er derfor helt urimelig at ikke driftsorganisasjonen legges til Finnmark, skriver hun.

- Statoil og resten av lisensen har gjort et beklagelig valg som kan svekke finnmarkingenes oppslutning om utvinning av petroleumsressurser i Barentshavet, skriver hun.

- Det bør være et tankekors for Statoil og de andre selskapene at Finnmarks største parti ikke er fornøyd med de valg de har gjort, skriver hun.