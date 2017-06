I dag kan Harstad få driften av Johan Castberg

I dag skal Statoil presentere hovedlinjene fra konsekvensutredningen for Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Samtidig skal selskapet fortelle hvor de vil legge driftsorganisasjonen feltet. Både Harstad og Hammerfest ønsker å ha denne funksjonen.

Det er anslått at Johan Castberg inneholder mellom 400-600 millioner fat olje.

– Vi vil at Statoil skal være sterkt til stede i nord, og det sikres best ved at vi får driftskontoret, har Harstad-ordfører Marianne Bremnes uttalt tidligere. Både Norne og Aasta Hansteen driftes i dag fra Harstad.

Fryktens hus

I Hammerfest er man ikke enige. De viser til nærheten til Johan Castberg og at Eni drifter Goliat derfra.

– Dersom Statoil bestemmer at Castberg kan drives fra Harstad, sier selskapet at nærhet ikke betyr så mye. Det kan få betydning i flere tiår framover, sier Hammerfests varaordfører, Marianne Sivertsen Næss.

iFinnmark.no beskriver det nye Statoilbygget i Harstad som "Fryktens hus". Dette fordi bygget kan bety at driftsorganisasjonene for Barentshavet sentraliseres her.

Pressekonferanse i Hammerfest

Statoil ventes å sende ut en melding om avgjørelsen en gang etter klokken 12. I Hammerfest har Statoil planlagt en pressekonferanse klokken 1240.

- Tyder det på dårlige nyheter?

- Det får vi se klokken 12, sier Marianne Bremnes til Harstad Tidende.