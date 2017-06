Marcus Simonsen var en av flere harstadværinger som tok turen innom byen for å oppleve forestillingen "Table for 2”. Da han først hadde tatt turen innom Festspillene, ble han lenge igjen etterpå for å leke med Lego.

- Jeg visste ikke at de hadde Lego her, og da jeg så at de hadde det måtte jeg bare bygge, sier han.

Det var ikke bare forestillingen han kom for. Han fikk også sett togstasjonen av papp på torget.

- Det er deilig å være i byen nå. Været er skikkelig fint. Jeg synes det er fint å leke med Lego i sola, forteller han.

- At det er så mye folk i byen er jo gøy. Det blir mer livlig liksom, og det er jo ikke noe som er vanlig i Harstad. Akkurat nå er jeg her alene, for jeg hadde lyst til å være i byen nå som det er så mye spennende her, legger han til.