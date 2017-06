Fant søppel i alle sankthansbål som ble sjekket fra Stornes til Medkila

Harstad brann- og redningstjeneste har derfor, i samarbeid med miljørådgiveren i kommunen, vært på befaring.

– Vi tok en runde fra Stornes i nord, via Tofta til Kanebogen og Medkila i sør. Resultatet var mildt sagt nedslående, sier Just Børre Glomsås i Harstad brann- og redningstjeneste.

Han dro ut på befaring torsdag sammen med brannsjef Ove Frantzen og miljørådgiver i Harstad kommune, Tyra Meininger Saudland.

– Til tross for at vi tidligere har gått ut til befolkning med anmodning om å kun brenne rent trevirke, inneholdt alle de oppstablede bålene vi sjekket på denne runden store mengder søppel. Vi fant alt fra skumplastmadrasser og isopor til impregnert og malt trevirke, samt møbler, plast og tjærepapp, sier Glomsås.

Giftig røyk

Han understreker at sankthansbålene ikke er en anledning til å kvitte seg med søppel som skulle vært på HRS.

– Det sier seg selv at slike ting på et bål vil avgi store mengder giftig røyk, og kan føre til vesentlig ubehag med mulige helseskader for mennesker i en relativt stor radius rundt bålet.

Glomsås forteller at de var i kontakt med grunneierne, og at alle bortsett fra én var svært positiv og ytret at de skulle ordne opp.

– De ene som var noe uvillig mente vi ikke hadde noe med bålet å gjøre, men er det noen som virkelig har med det å gjøre, så er det vi.

Det ordnet seg med den siste grunneieren etter litt samtale.

- Vis hensyn

Det er tillatt å tenne bål i Harstad uten å søke om tillatelse, men kun på sankthansaften.

– Hvem som helst kan ha bål uten at det må søkes om det. Utenom sankthansaften skal det søkes til kommunen og brannvesenet, sier Glomsås, som ber folk vise hensyn selv om det er tillatt å brenne rent trevirke.

– Det skal ikke være til plage for omgivelsene. Vi hadde en episode på Møkkeland der alle tillatelser var innhentet. Så snudde plutselig vinden og sendte røyken inn i bebyggelsen. Da måtte vi ut og slukke bålet, sier han.

Bot

Glomsås ser ikke bort fra at de drar ut for å sjekke at alt er som det skal i kveld.

– Det kan hende vi må ut på kontroller. Ser vi at det brennes bål med søppel, så har vi kontakt med politiet. Folk skal ikke være for trygge på å ikke bli bøtelagt.