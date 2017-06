Dette skjer på Krøttøy sju dager til ende

Forskjellige stammer og tradisjoner i verden har møte på Krøttøy sammen med miljøaktivister og naturvernforkjempere. Tema er hvordan vi kan leve bedre i et bedre forhold til naturen og forbedre miljøkrisa.

Det skriver Anna Stokkeland i Aurora Alliansen i en pressemelding.

Festivalen heter Solaris Festival , og pågår i tidsrommet 20.-26. juni.

Inuitter og indianere

– Det er samlet medlemmer og representanter fra inuittene på Grønland, hiuicholindianerne i Mexico, Nord-Amerikanske indianere (Lakota-stammen), samer fra Skandinavia, og Maori-folket fra New Zealand, melder Stokkeland.

I tillegg deltar en gruppe på rundt 50 miljøaktivister, artister, kunstnere og andre som har fokus og engasjement for miljø, og som vil lære av urfolk for å kunne leve bedre og mer miljøvennlig, skriver Stokkeland.

– Samlingen er en kulturell utveksling. Det deles sanger, danseopptredener, historier og mer for å lære hverandre å kjenne, og lytte til visdom.

Søndag skal gruppa på hvalsafari med Anna Rogde.

– Gjennom sju dager vil vi være samlet i en sirkel av urfolksledere, eldre, visdomsbærere, tradisjonsbærere og kulturforesatte fra urfolkskulturer over hele verden. Det blir samling i råd og bønn for menneskehetens fremtid, står det på nettsiden til arrangementet.

Tempel

Om stedet Krøttøy skriver festivalen:

– Solaris Festival 2017 finner sted på Valhall Resort, på Krøttøya utenfor Harstad, i Nord-Norge. Det er et fantastisk landskap, uberørte strender med fjellene Senja og Lofoten som holder den majestetiske plassen rundt det krystallklare vannet. Hvaler kan sees fra kysten, og vi skal på en båt for en safari utflukt i løpet av uken. Det er flere havørner som bor på øya, og veldig gode sjanser til å finne ørnefjær. Valhall er Guds hus i norsk mytologi, og det perfekte stedet for å hvile og spise mellom aktiviteter. En stor lavvo heves på kanten av øya, og vil være vårt tempel for alle seremonier og konserter.