De tusen idéers by

«Jeg håper idéen får tid til modning, og ikke blir skutt ned for fort». Utsagnet tilhører styreleder Kari-Anne Opsal og konteksten er Grottebad-leder Kjetil Christoffersens utspill om å etablere et oppvarmet havbad i Harstad havn. Helt konkret er det snakk om en badelekter som er oppvarmet deler av året, inspirert av et tilsvarende anlegg i Helsinki i Finland.

Vi gir idéen vår fulle støtte i den forstand at dette er et prosjekt som bør utredes nærmere. Og sjansene for nettopp det bør være gode, siden også ordføreren allerede har bejublet forslaget, og uttalt at dette er en glimrende idé som bør legges inn i reguleringsplanen som nå lages.

Slik kan havbadet bli seende ut Se bilder og video og les mer om de ulike løsningene Harstad kan velge mellom. Bla i bildene med piltastene eller bruk fingeren på mobil og nettbrett.

Når vi tar til orde for at dette er en idé å jobbe videre med, så er det også med tanke på, og ikke minst av omsorg for Harstad sentrum. Det bør være unødvendig med en dyptgående analyse for å se hvilke utfordringer som gir seg til kjenne i hjertet av Vågsfjordens perle. En attraksjon som et havbad vil være, kommer til å skape aktivitet i sentrum, på samme måte som en kunstisbane i Generalhagen eller på torvet vil gjøre det.

Mange idéer er blitt klekket ut, og mange er blitt hånflirt ut i kulde og mørke. Gondolbanen til Gangsåstoppen, nordlyskuppel på Aunfjellet, casino og flystripe på Trondeneshalvøya har alle til felles at de ble skrinlagt før de fikk en reell sjanse. Kan hende er det like greit, men hva med alle idéer som aldri flagges, i ren og skjær frykt for det man vet vil komme. I så måte er Opsals utsagn en tankevekker. Et badeland i fjell ble i sin tid karakterisert som en spinnvill idé og ren og skjær galskap. Etter 14 års drift er det få som tør kritisere suksessen som har blitt en av landsdelens mest besøkte turistattraksjoner.

Vil bygge havbad i Harstad Grottebadet ønsker å utvide, men har fylt all plass de har til rådighet i fjellet. På reise i Finland så badesjef Kjetil Christoffersen lyset – eller skal vi heller si havet?

Harstad blir i ulike sammenhenger kalt «De tusen gleders by». Det kan være vanskelig å se at vi er helt der ennå, men med å la de tusen idéer få en sjanse før de blir skutt ned, vil vi helt sikkert komme dit.