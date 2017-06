Alle elsker «ho Anna»

I torsdagens møte i kommunestyret løp de folkevalgte om kapp til talerstolen for å utrykke sin store velvilje overfor verdens eldste seilende skonnert. Frps gruppeleder Eivind Stene var intet unntak. Og for å understreke Annas betydning for byen, berettet Stene følgende:

- Tidligere i dag hadde vi og Harstad Høyre et møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland. Vi mener regjeringa må vurdere å gi vårt unike skip et fast årlig tilskudd over statsbudsjettet.

Tok bølgen

For dette utspillet fikk de blå-blå partiene honnør fra ordfører Marianne Bremnes, selv en av de aller største Anna Rogde-entusiastene.

- Jeg synes det er flott at dere prøver å påvirke regjeringa i riktig retning. Fortsett med det, så lenge dere har sjansen, sa Bremnes med et valgkampglimt i øyet.

De mange politiske kjærlighetserklæringene overfor «ho Anna» ble utløst av en interpellasjon fra Høyres Harald Alstad. I ordførerens svar het det blant annet:

- Jeg har vært en pådriver for at økonomiutvalget og formannskapet skulle gå inn for å gi et ekstraordinært tilskudd på 1 million kroner til Anna Rogde i 2017.

– Jeg vil bli overrasket om ikke kommunestyret seinere i dagens møte sier ja til dette.

Etter svaret fra ordføreren og den påfølgende debatten, tok Alstad bølgen.

- At til og med Frp stemmer for denne bevilgninga, synes jeg er spesielt gledelig, sier Alstad.

Bare begynnelsen?

Med tanke på finansieringa av den framtidige drifta av den 150 år smykkeskrinet av ei skute, er torsdagens vedtak sannsynligvis bare begynnelsen. Fram mot budsjettbehandlinga i høst vil kommunens ledelse skaffe seg en grundig oversikt over forventede inntekter og driftsutgifter. Alle økonomiske skjær i sjøen skal ryddes unna, så langt det er mulig.

- Jeg er innstilt på at kommunen skal øke sitt årlige driftstilskudd. Jeg lover også å jobbe aktivt for at fylkeskommunen, staten og private skal bidra, sier Harstads politiske skipper. Hun ser lyst på muligheten for å drive lobbyvirksomhet overfor fylkeskommunen etter at Harstad Aps Sigrid Ina Simonsen ble utnevnt til fylkesråd for kultur.

Som en gledelig nyhet kunne Bremnes dessuten opplyse at det allerede er etablert ei midlertid ordning der «ho Anna» skal få prioritert plass innerst ved den nyrenoverte Kai 1.

Skuta vil være på plass når Festspillene åpnes. Resten av sommeren skal brukes til å teste ut indre havn som fast liggekai. Sør-Troms Museum har i den anledning pekt på visse utfordringer med tanke på heldøgnlig tilsyn med skuta.

Lofoten lokker

For virkelig å gi vind i seilene til Anna Rogde som en av Harstads viktigste attraksjoner, avsluttet ordføreren med følgende lokalpatriotiske salutt:

- Det er kommet mange forespørsler om å flytte skutas tilholdssted. Ikke minst fra Lofoten. Der ser man så klart verdien av å kunne benytte seg av skuta i de hektiske sommermånedene, med titusenvis av turister.

– Men det må ikke herske noen som helst tvil: «Ho Anna» er vårt skip. Her hører hun hjemme. Her skal vi ta godt vare på henne!