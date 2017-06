Sjekk hvor mye de lokale anleggene får i tippemidler

Rundt 53 millioner kroner blir fordelt til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Troms av Fylkesrådet. Det er spillemiddelmillioner som deles ut til anlegg i hele Troms.

Fylkesrådet har nå foreslått hvordan spillemillionene skal fordeles. Det endelige vedtaket om fordelingen av spillemidlene gjøres i fylkesrådets møte tirsdag 27. juni.

- Spillemidlene er et viktig bidrag i arbeidet for at flere kan være fysisk aktive i anlegg og områder som er godt tilrettelagt. Det er en formidabel vilje til å bygge anlegg i Troms. I alt 61 av totalt 126 søknader får tilsagn om hele eller deler av søknadsbeløpet. Dette viser at behovet for midler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er langt større enn det tilgjengelige rammer kan innfri, skriver fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), i en pressemelding.

Penger til kunstgress på Harstad stadion, innendørs klatrevegg i Hålogalandshallen og lysanlegg ved Borkenes kunstgressbane er bare noen av prosjektene som får pengestøtte.

Dette er forslaget til fordelingen av spillemidler til lokale og ordinære anlegg:

Harstad kommune, Harstad Stadion kunstgressbane – 1 450 000 kroner

1 450 000 kroner Kvæfjord kommune, Borkenes kunstgressbane lysanlegg – 761 000 kroner

Grovfjord idrettslag, Grovfjord skole: skolebane, kunstgressbane (7-erbane) – 633 000 kroner

Harstad kommune, Hålogalandshallen – klatrevegg innendørs 459 000 kroner

Dette er forslaget til det de lokale nærmiljøanleggene får i pengestøtte: