Ny videregående skole her?

Harstad Skipsindustri Eiendom skriver på sin Facebook-side at selskapet har prosjektert et forslag på 22.000 kvadratmeter for ny videregående skole i Harstad.

– Det er dialog med Troms fylkeskommune, som skal behandle videre fremdrift på slutten av året, står det.

– Vi tror en slik etablering vil være en meget sterk sentrumsstimulans, med over 1.000 elever og 200 ansatte, sier Ola Karlsen, daglig leder i Harstad skipsindustri.

– Sentrum styrkes gjennom sentrumsplanen, havnas satsinger, de nye leilighetsprosjektene og ikke minst våre etableringer med dokk og Statoil-bygget. Dersom Nordic lykkes med sin utbygging på Larsneset, vil det også være viktig for sentrumsutviklingen. Samtidig som vi utvikler sentrum er det viktig i et helhetsbilde at Harstad er en kommune med betydelig aktivitet og behov utenfor sentrum, sier Karlsen til eget nettsted.

Roar Sollied, fylkesråd for utdanning, sier til Harstad Tidende at han er glad for alle innspill, men at det er for tidlig å kommentere om denne tomta er rette plassen.

Bakgrunnen for saken om ny videregående skole i Harstad, er at Sollied i november bekreftet at det nå er Sør-Troms sin tur å få rustet opp skolebygg for videregående trinn.

Harstad Tidende skrev i november 2016 at tomta som huser Heggen videregående skole kan bli solgt og «nye» Heggen kan havne andre steder. I ytterste konsekvens kan Heggen, Stangnes og Rå videregående skoler bli slått sammen.

- Det blir en sak i flere trinn. Først må vi se hvordan et nytt skolebygg, og hvor stort det blir, lar seg finansiere. Det kan berøre skolestrukturen. Enten blir det "nye" Heggen, eller så kan to eller tre skoler slås sammen, sier Sollied.

- Fylkeskommunen er helt på randen i forhold til gjeldsbelastning, så denne saken skal grundig utredes i fylket. Det kan også skje at Sør-Troms får elever fra Nordland. Det er en ny grenseavtale på gang med Nordland om dette, og nye regler tilsier at elever fra alle fylker står fritt til å søke i et annet fylke om det er plass, sier han.

- Når det gjelder tomt, skal vi se om Stangnes videregående skole har plass på sin tomt. Andre forhold som spiller inn, er samferdsel. Skolen skal ligge en plass der det er god flyt på skoleskyss og god trafikksikkerhet. Flest mulig skal kunne gå og sykle, altså må skolen ligge sentralt - ikke utenfor Harstad kommune, men en bynær tomt der folk bor, sier fylkesråden.