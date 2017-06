Jerven har tatt lam i Grovfjord

– Nå gir jeg opp, og slutter med sauer fra høsten, sier bonden.

For fem år siden herjet også jerven i saueflokkene til bøndene i området. Så var det rolig noen år, helt til for noen dager siden.

– Jeg har cirka 50 sauer og lam på beite, og gikk ut for å se etter flokken. Da fant jeg et lam som var drept, sannsynligvis av jerv. I løpet av tre dager hadde jerven tatt i alt fem av vårlammene, og det var stor uro i flokken. De breket veldig da jeg kom. Lørdag formiddag fikk jeg saueflokken ned fra marka og gjerdet den inn. Vi er tre sauebønder som er rammet, og vi håper inderlig at fylket griper inn og avliver jervene, sier sauebonden.