I dag kommer skattepengene

I Troms får 88.600 personer til sammen 931,4 millioner kroner tilbake på skatten. Det utgjør i snitt 10.200 kroner.

På landsbasis får 3,9 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret nå i juni. 2,6 millioner får penger tilbake, og nærmere en halv million må betale restskatt. Skattytere som får tilgodeskatt, får pengene innen to uker fra 22. juni. De aller fleste får pengene på konto på oppgjørsdatoen.

- Sjekk opplysningene

I Troms får 15.200 personer restskatt. Disse må betale til sammen 239,5 millioner kroner, som i gjennomsnitt utgjør 12.600 kroner. Er restskatten over tusen kroner, deles beløpet over to terminer. Første termin er 20. august, og andre termin er 24. september.

– Den beste måten å unngå restskatt på er å sjekke at opplysningene i skattekortet er riktig. Årsaken til at noen får restskatt, er at de endelige tallene for inntekt og fradrag ble annerledes enn det som lå til grunn for skattekortet du hadde i fjor, forklarer Anne Berit Figenschau, avdelingsdirektør for fastsetting i Skatteetaten.

Lokale tall

Harstad , 13610 skattytere får gjennomsnittlig 10.025 kr tilbake - 2371 må i gjennomsnitt betale 15.146 kroner i restskatt

Kvæfjord , 1716 skattytere får gjennomsnittlig 9.381 kr tilbake - 261 må i gjennomsnitt betale 11.680 kroner i restskatt

Skånland , 1639 skattytere får gjennomsnittlig 9.573 kr tilbake - 260 må i gjennomsnitt betale 18.296 kroner i restskatt

Ibestad , 777 skattytere får gjennomsnittlig 10.353 kr tilbake - 125 må i gjennomsnitt betale 7.065 kroner i restskatt

Lødingen , 1259 skattytere får gjennomsnittlig 9.483 kr tilbake - 172 må i gjennomsnitt betale 13.033 kroner i restskatt

Tjeldsund , 689 skattytere får gjennomsnittlig 9.891 kr tilbake - 115 må i gjennomsnitt betale 6.853 kroner i restskatt

Evenes , 754 skattytere får gjennomsnittlig 9.054 kr tilbake - 128 må i gjennomsnitt betale 5.980 kroner i restskatt

Senere oppgjør

Personlig næringsdrivende og deres ektefeller, og lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir får sitt skatteoppgjør tidligst 3. august og senest 25. oktober.

Disse vil motta varsel når skatteoppgjøret er klart.

Nytt i år

Tidligere måtte du sende en klage på skatteoppgjøret til Skatteetaten dersom du oppdaget feil. Fra og med i år skal du endre fastsettingen selv hvis du oppdager feil eller har nye opplysninger til skattemeldingen.

– Hvis du i etterkant av innleveringsfristen for skattemeldingen oppdager feil, mangler eller nye opplysninger, må du korrigere dette selv. Det gjelder også om du benyttet leveringsfritak, sier Figenschau.