Vil ha status om Gammelbrygga

Sist hun stilte spørsmål om saken var i kommunestyret 27. april. Den gang fikk hun til svar at kommunen og Brygga Utvikling AS hadde bestilt hver sin takst på bryggas tilstand og at rapportene ville foreligge i mai måned.

– Kan kommunestyret få en kort orientering om status i saken per i dag, spør Modal.

Tidligere sto partene langt fra hverandre. Nå vil Modal vite om partene er kommet nærmere hverandre slik at utviklingen av denne delen av sentrum kan starte.

Brygga Utvikling har tidligere krevd 21 millioner kroner for Gammelbrygga-området