Slik blir været på sankthansaften

Yr.no melder NULL millimeter nedbør i Harstad-området fra og med torsdag, til og med fredag i neste uke. Og fra lørdag, på selve åpningen av Festspillene i Nord-Norge, stiger temperaturen til 18 grader. Slik holder det seg mer eller mindre en hel uke frem i tid. Det blir tørt og fint, og vind på mellom to og fire meter per sekund - hovedsakelig fra øst.

På sankthansaften er Nord-Norge værvinneren.

– Det ligger an til at Nord-Norge får det tørreste været sankthans, mens det på Vestlandet er størst fare for regn, seier statsmeteorolog Mariann Foss.

Mest sannsynlig kommer ingen steder i Norge over 20 grader denne fredagen da bålet skal fyres opp, og pølser grilles.

I Harstad ligger det an til 13-14 grader fra klokka 12 fredag, og den temperaturen skal holde seg til langt utpå natta. Vinden vil ligge på tre-fire m/s fra øst/nord-øst.