Nye farger på paletten - og utstilling i dag

Går du deg en tur gjennom Storgata, skal det godt gjøres å unngå å legge merke til Storgatas gamle, og nå nye fargeklatt. Rudi Nilsen forteller at anledningen passet såpass bra, at det var på tide å gi Palettens fasade et nytt strøk med farge.

Ren bonus

– Vi skal ha utstilling i dag, torsdag ettermiddag, med Marit Bockelie og Hilde Eilertsen Sletvold så det passet jo kjempebra å gi fasaden litt farge. Det at festspillene starter nå er jo ren bonus, forteller han.

Vivian Strand Nilsen informer at de har fått masse positive tilbakemeldinger på fargeskiftet.

– Det var mange som la merke til det da vi sto å malte, og det er helt klart at folk liker fargeskiftet.

– Jeg synes det er viktig at man skiller seg litt ut i bybildet. Vi har jo fått Harstads fineste bukett, sier hun, og peker på de nymalte rammelistene som står utenfor på trappen.

Festlige farger

Selv har Rudi Nilsen naturlig nok sansen for sterke farger. Han er godt fornøyd med den nye gule fargen på torget.

– Det blir så mye festligere når man får på plass litt farge. Når det gjelder sånn som torget, så synes jeg det var litt forferdelig med de svarte stripene.

– Nå som de er blitt gule så er de mye festligere. Det er blitt så mye bedre.

– Vi må jo nesten spørre kommunen om de kunne ha lagt en slik gul stripe inn her også. Det hadde vært morsomt, sier han.

Utstilling

Når Paletten inviterer til utstillingsåpning torsdag er det ikke bare nye farger på fasaden de har å skilte med forteller Vivian Strand Nilsen.

– Utstillingen skal åpnes av Sigurd Stenersen. Deretter får vi besøk av Sigrun Loe Sparboe som skal synge for oss.

– I tillegg skal Marit Bockelie som også stiller ut bilder, spille fløyte for oss.

– Jeg tror det kommer til å bli kjempemorsomt, forteller hun.