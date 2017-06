Tom Høgli: – Badeender i anmarsj i Skånland

Den nystartede gruppen Skånlandsgolferan arrangerer Gakk Gakk-løp i Trøsse-elva lørdag. Badeender slippes i samlet flokk ned elva, og til noens glede ender det med premier.

– Vi har startet opp Skånlandsgolferan for å skape litt golfaktivitet i kommunen, sier én av dem, Tom Høgli.

Og han forteller videre:

– Vi har et mål om å selge 500 ender og ligger for øyeblikket på rundt 340 solgte.

Han og de øvrige golfentusiastene har benyttet facebook til å få folk til å kjøpe ei and eller to. Overskuddet går til kreftforeninga og til å skape golfaktivitet i nærmiljøet slik at de som ønsker det, kan få prøve ut sporten.

– Vi gir 10 kroner per and til Rosa sløyfe-aksjonen. Klarer vi vår målsetting betyr det 5000 kroner til kreftarbeid, sier Tom Høgli.