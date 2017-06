Sommer uten jobb

Skoleferien står for døren, og stadig færre elever skal ut i sommerjobb. Siden sist på 1990-tallet har andelen norske 17-åringer med lønnsinntekt fra deltids- eller sommerjobb sunket fra nær 75 prosent til 50. En fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser store fylkesvise forskjeller, ungdom i distriktene har oftere slike jobber enn jevnaldrende i sentrale strøk, og jenter jobber mer enn gutter. Men tendensen er klar, med nedgang over hele linjen. Flere mulige forklaringer hentes frem i rapporten: Arbeidslivet er blitt mer spesialisert, med generelt færre jobber for ufaglærte og for dem under 18 år. Konjunkturene svinger og jobbtilbudet med dem. Og særlig i byene kan økt arbeidsinnvandring ha gitt de fastboende økt konkurranse.

Her melder det seg noen spørsmål av typen høna og egget. I senere år har titusener på titusener av svensk ungdom strømmet over grensen og inntatt norske arbeidsplasser, ikke minst i servicenæringer med lave kompetansekrav. Er hovedtendensen at nordmenn taper i konkurransen, og i så fall hvorfor? Eller at de trives bedre med å være gjester enn betjening på kaffebarer og andre utesteder? Her er det noe som burde påkalle mer forskning, og ikke overlates til synsing og anekdoter.

Statistikken viser, eller bekrefter, at familiebakgrunn har stor betydning for å få seg sommerjobb. Å ha foreldre i godt betalte yrker synes å gi økte muligheter for å finne en jobb gjennom mors og fars nettverk, mens barn av trygdemottagere og i innvandrerfamilier sjeldnest har egen inntekt. Et tidlig varsel om arvelighet når det gjelder å ikke komme inn i arbeidslivet, og en av de store utfordringer for den tverrpolitiske målsettingen som heter arbeidslinjen.

En jobb i ferien eller ved siden av skolen handler om mer enn å tjene sine egne penger, og for den saks skyld om noe i tillegg til den grunnleggende lærdommen i å yte for å nyte. Skolelivet er noe annet enn det arbeidslivet hvor man forutsetningsvis skal tilbringe størstedelen av livet. Å ha skaffet seg noen erfaringer med spilleregler og krav i arbeidslivet er av stor betydning den dagen man skal ut i sin første jobb etter mange år på skolebenken og lesesalen. Også derfor bør den utviklingen SSB påviser, være en tankevekker.