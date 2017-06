Henrik Benjamin Igeland funnet død

En DNA-test bekrefter at det var Henrik Benjamin Igeland som ble funnet død på Senja i forrige uke.

Kroppen ble funnet av skoleelever som ryddet i fjæra på Stonglandshalvøya i Tranøy. Politiet fikk melding om funnet klokken 09.54 mandag 12. juni. Da hadde Igeland vært savnet siden 26. januar.

Roy Igeland, 23-åringens far, sier at familien endelig kan forberede begravelsen.

- I forbindelse med at det den 12. juni ble funnet en død person i fjæra på Senja, har politiet nå brakt identiteten til den avdøde på det rene. Det var Henrik Benjamin Igeland, født 1994, som ble funnet. Han var meldt saknet i Harstad i januar 2017, skriver politiet i en melding litt før klokken 1330 tirsdag.

Etter funnet var politiet håpefulle rundt sjansene om å få personen identifisert. De mistenkte da ikke at noe kriminelt hadde skjedd.

Over 100 frivillige var med da det ble gjennomført leteaksjon over flere dager etter at Henrik Benjamin Igeland forsvant i januar.