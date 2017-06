De kan få støyisolerte vegger, ventiler og vinduer

Det er ventet at støy vil være ett av temaene på informasjonsmøtene som Forsvarsbygg arrangerer denne uken i Evenes.

Forsvaret har ikke regulære flyaktiviteter på Evenes flystasjon i dag, og både tilstedeværelse av F-35 kampfly og de nye overvåkingsflyene vil derfor endre dagens støysituasjon.

Tidligere støyberegninger som ble utført i forbindelse med lokalisering av den nye kampflybasen (som nå etableres på Ørland) tilsier at det fortsatt vil være få berørte av det endrede støybildet på Evenes. Et endret støybilde kan likevel ha betydning for boliger, fritidsbebyggelse, reindrift og utøvelse av nærmiljø og friluftsaktiviteter.

Gjør befaringer

Støyen fra Forsvarets aktivitet kommer i tillegg den sivile flytrafikken, som også ventes å øke i årene fremover.

Det er ventet at Forsvarsbygg vil tilby besøk til boliger som ligger i såkalt gul sone rundt flyplassen. Befaringene avgjør hvilke tiltak Forsvarsbygg vil tilby.

Aktuelle støyreduserende tiltak kan være utskifting av ventiler og/eller vinduer i noen eller alle rom med støyfølsomt bruk (oppholdsrom). Det kan også bli behov for å gjøre innvendige eller utvendige tiltak på vegger og/eller tak. Tiltakene vil variere og tilpasses hver enkelt bolig for å oppfylle reguleringsplanens bestemmelser.

Lager nytt kart

På møter med Evenes, Tjeldsund og Skånland i mars fikk kommunene vite at det skal lages et nytt støysonekart. Det forrige, som ble laget for fem år siden (se bildet), viste at det er færre enn ti hus som kommer inn under rød støysone, og innebærer at de må innløses. Langt flere hus og fritidsboliger havner i gul støysone, noe som innebærer støyreduserende tiltak.

– Det er ingen grunn til å tro at det nye kartet vil være så mye forskjellig fra det som ble laget for fem år siden, sa direktør i Forsvarsbygg med ansvar for flystasjonen på Evenes, Olaf Dobloug til Harstad Tidende i mars.

Et privat selskap vil gjennomføre befaringene på vegne av Forsvarsbygg. Boligeiere som ikke sier ja til befaring kan ikke regne med å få gjennomført tiltak.